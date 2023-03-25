Муж Виктории Лопыревой перестал скрывать, что больше не живет с супругой

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Знакомые пары отмечают, что на праздновании дня рождения сына Лопаревой и Булатова супруги держались на расстоянии друг от друга.

Телеведущая Виктория Лопырева больше не живет со своим супругом бизнесменом Игорем Булатовым. Этот факт, опираясь на различные источники, выяснил портал 7Дней.ru.

По некоторой информации, у пары недавно произошел конфликт в отношениях и супруги теперь проживают отдельно друг от друга. Лопырева больше не публикует совместные фото с мужем и переехала в Дубай. Она также никак не афиширует его присутствие рядом с собой.

Знакомые пары отмечают, что на праздновании дня рождения сына Лопаревой и Булатова супруги демонстративно держались на расстоянии друг от друга и делали вид счастливой семьи только для фотографий.

Более того, издание, со ссылкой на анонимные источники, сообщает, что супруг Лопыревой перестал скрывать, что больше не живет с женой, так как он начал публично вести разгульный образ жизни.

Стоит сказать, что недавно телеведущая сама спровоцировала слухи о разводе с мужем. В личном блоге она опубликовала пост на тему того, как сохранить деньги при разводе. Однако разговоры про состоявшийся развод никак не комментирует.

Отношения Булатова и Лопыревой начались в 2018 году. Пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе и в феврале 2019 года на свет появился их сын, которого назвали Марком Лео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер разнес Капаклы и Африкантову за пиар на расставании.