Военный эксперт Кнутов: России нужно серьезно относиться к заявлениям Украины о наступлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Украинский военачальник встретился с британскими коллегами. О чем шел разговор?

Украина готовит реальное наступление на российские позиции, потому что в противном случае Запад перестанет оказывать ей помощь. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов. Собеседник подчеркнул, что действиями украинских неонацистов руководит Североатлантический альянс.

«В любом случае противник готовится. Помощь (Запад — Прим. ред.) оказывает под конкретные проекты. Последним проектом является наступление с целью выйти на границы 24 февраля прошлого года, либо 1991-го», — сказал Кнутов.

Специалист добавил, для реализации подобных планов Украине поставляют немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams. Кнутов уточнил, что несмотря на обещания Запада поставить технику Киеву в конце года, реально она поступит в ближайшее время.

«Относиться к этому надо серьезно, и реальное наступление будет», — пояснил собеседник.

Для того, чтобы быть готовыми к атаке противника, российским войскам, по словам Кнутова, надо получить достаточное количество информации о местах складирования боеприпасов националистов, дислокации их бронетехники.

«Мы со своей стороны должны вспомнить уроки Курской битвы, когда противник должен был идти в наступление, и буквально за несколько часов до его перехода в атаку, были нанесены артиллерийские упреждающие удары», — провел историческую аналогию Кнутов.

Он обратил внимание на то, что действиями Украины на передовой полностью руководит НАТО. Например, недавно прошла информация о разговоре главкома украинских войск Валерия Залужного с одним из высокопоставленных британских военных. Речь как раз-таки шла о будущем наступлении, а также о системах противовоздушной обороны.

В финале беседы Кнутов заметил, что НАТО осуществляет компьютерное моделирование ситуаций, которые могут быть в ходе боевых действий. До этого СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность начать наступление из-за нехватки оружия.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Незалежной, начатую в феврале 2022-го. Спецоперация направлена на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. После этого страны «коллективного Запада» объявили России экономическую войну и ввязались в конфликт на Украине, накачивая ВСУ деньгами, боеприпасами и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем Евросоюзу диалог Зеленского с Китаем.