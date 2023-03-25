Вучич резко ответил США: Сербия никогда не забудет бомбардировку Югославии

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Подобные преступления против народа невозможно стереть из памяти.

Президент Сербии Александ Вучич во время выступления на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине бомбардировок Югославии силами НАТО, сделал громкое заявление и обратился к США.

«24 года назад окончательно умерло современное международное право. Это звучит как бюрократическая фраза. Но это не так. Это гораздо больше», — заметил сербский лидер.

Вучич добавил, что не может быть ничего хуже, чем-то, что США и НАТО сделали с маленькой страной, которая была виновна только в том, что хотела быть свободной.

«Мы сможем забыть только тогда, когда нас не станет. И этому нет оправдания. Тогда они не предотвратили гуманитарную катастрофу. Они осуществили агрессию по двум причинам, одна должна была показать: мы самые сильные и мы можем все, только мы существуем и есть только наше господство в мире», — обвинил США в трагедии Вучич.

Политик открыто напомнил о том, что подобные действия Запада — настоящее преступление.

«Вы сломали нашу нацию, вы убивали наших детей. Но вы нас не убили, этот народ будет жить, этот народ будет жить, несмотря на все ваши попытки. И эта страна, Сербия, будет жить, вы ее не разрушите и не сломаете», — заключил глава Сербии.

Подобная жесткая риторика Александра Вучича была вызвана тем, что до этого в СМИ распространилось сообщение американского посла в Сербии Кристофера Хилла, который пожелал, чтобы сербы «забыли обиды» на бомбардировки НАТО. Авиаудары, не одобренные Советом безопасности ООН, Североатлантический блок наносил c 24 марта по 10 июня 1999 года.

Ранее политолог Сатановский в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему циничные заявления — нормальная практика для США.