Коллектив Linkin Park выпустил неизданный трек с вокалом Честера Беннингтона

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Композиция должна была стать частью культового альбома Meteora.

Музыкальный коллектив Linkin Park выпустил неизданную ранее композицию Fighting Myself с вокалом почившего солиста Честера Беннингтона. На YouTube-канале рок-группы также опубликован клип, который создала нейросеть.

Трек должен был войти в культовый альбом Meteora. Как и ранее выпущенную песню Lost, нынешнюю включат в юбилейное переиздание пластинки в честь ее 20-летия. В него войдет 14 песен.

Честера Беннингтона не стало в июле 2017 года. Его тело нашли у него дома в Лос-Анджелесе. Ранний уход из жизни стал полной неожиданностью для его коллег по цеху. По мнению еженедельника Billboard, Беннингтон «перевернул вселенную нью-метала». Мужчина скончался на 42-м году жизни.

Группа основана в 1996 году, преимущественно играет в стилях альтернативный метал, ню-метал и рэп-метал. Ранее 5-tv.ru публиковал десять лучших хитов Linkin Park.