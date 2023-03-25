Джо Байден оценил сближение России и Китая

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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в столицу РФ стал самым обсуждаемым политическим событием в мире. Как отреагировал глава Америки?

Американский лидер Джо Байден считает, что сближение России и Китая, о котором твердят во всем мире, «сильно преувеличено».

«Послушайте, я не отношусь к Китаю легкомысленно. Я не отношусь к России легкомысленно. Но я думаю, что мы сильно преувеличиваем», — сказал он на пресс-конференции в ходе рабочего визита в Канаду.

По его словам, Штаты якобы гораздо успешнее в формировании альянсов. В качестве примера он привел QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи.

«Я встречался с 80% мировых лидеров только с тех пор, как стал президентом. Мы те, кто расширяет альянсы. Оппозиция — нет», — уверенно заявил Байден. Его цитирует РИА Новости.

Наступает новая эпоха сотрудничества: итоги визита Си Цзиньпина в Москву

Недавно состоявшийся трехдневный визит главы Си Цзиньпина в столицу России стал самым обсуждаемым политическим событием в мире. Реакция Запада, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, предсказуемо была враждебной. И это предсказуемо, поскольку Китай уже по многим показателям обгоняет США. Кроме того, Пекин не следует их коллективному политическому курсу, что еще больше злит европейских лидеров, особенно в Вашингтоне.

Ранее 5-tv.ru писал, визит лидера КНР в Россию изменит мир.