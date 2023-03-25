У могилы Юрия Шатунова появился преданный хранитель

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Благодаря ему место захоронения звезды всегда выглядит ухоженно и красиво.

У места захоронения звезды «Ласкового мая» Юрия Шатунова появился преданный хранитель. Им оказался давний поклонник знаменитости, 58-летний мужчина. Одним из главных символов его молодости стало творчество певца, с которым у него много общего. Бывая на кладбище, Евгений Васильевич доказывает покойному кумиру, что и после его смерти хранит ему преданность.

Как рассказывает издание Orenburg.kp.ru, мужчина приходит на могилу к артисту на Троекуровское кладбище при каждой возможности, и всегда не с пустыми руками. Но в отличие от других, порой обезумевших, фанатов, при себе у него не алкоголь и техника для караоке, а уборочный инвентарь. Евгений Васильевич делает все возможное, чтобы последнее пристанище кумира выглядело ухоженно и красиво.

А начались визиты к кумиру спустя неделю после его похорон. Тогда, вспоминает поклонник, была изнуряющая жара и роскошные белые розы, которыми была усыпана могила, начали увядать. Мужчина быстро проявил инициативу и перебрал цветы, навел на территории порядок. С тех пор так и закрепилась эта традиция, причем некоторые поклонники из других регионов страны уже знают, что теперь последнее пристанище легенды начала 90-х в надежных руках.

«Бывает, что и в будние дни даже из других регионов приезжают почтить память Юры. Звонят, пишут, просят показать могилку. Не совру, если скажу, что поклонники приходят едва ли не каждый день. Бывают к тому же и те, кто до сих поры пытается, как говорит молодежь, хайпиться на имени Шатунова. Приезжают сюда, распивают алкоголь, караоке устанавливают», — признался изданию мужчина.

Но есть и добросовестные поклонники певца, которые приходят ему на подмогу: кто-то почистит от копоти портреты, кто-то уберет мусор, кто-то подметет листву. Общими усилиями на территории удается поддерживать порядок.

Вся эта забота — из преданной и давней любви к творчеству Шатунова, да и в целом с музыкантом у него много общего, говорит Евгений Васильевич. Как и Юра, он — тоже детдомовец. А значит, едва ли не брат, добавляет он. Вот только при жизни познакомиться не получилось.

«Мечтал узнать обладателя этого голоса и познакомиться с ним. К сожалению, так и не удалось познакомиться с Юрой лично. Только на концертах и видел его вживую», — говорит хранитель могилы звезды.

Особо греет душу мужчине открытка с автографом кумира. Ее, признался он, подарила ему двоюродная сестра Шатунова. И теперь, где бы ни остановился Евгений Васильевич, любимый экспонат всегда с ним. А еще — сохранившиеся с давних лет плакаты «Ласкового мая».

«Так получилось, что вся жизнь у меня проходит в разъездах, но обязательно есть уголок с плакатами любимой группы. Их творчество в какой-то степени отражает мои внутренние переживания», — поделился мужчина.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело артиста, по его же воле, было кремировано — частично прах захоронили на Троекуровском кладбище и частично в Германии, где артист жил последние годы вместе со своей семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дима Билан почтил память Юры Шатунова во время своего концерта.