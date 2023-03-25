Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун разводится с мужем

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Супруги прожили в браке 12 лет.

Голливудская актриса Риз Уизерспун разводится с мужем Джимом Тотом. Она призналась подписчикам в своем блоге, что это решение далось нелегко каждому. Звезда фильма «Блондинка в законе» отметила, что вместе они провели множество замечательных дней. И сейчас для них главное — счастье общего сына.

«Наш самый большой приоритет — это наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующей главе. Эти вопросы никогда не бывают легкими», — написала актриса в социальных сетях.

В браке Джим и Риз прожили 12 лет, их общему сыну 10 лет. У знаменитости есть еще двое детей — 23-летняя дочь Ава и 19-летний сын Дикон от первого брака с актером Райаном Филиппом. Они развелись в 2008 году, отмечает телеканала CNN.

Слухи о разладе в их семье появились еще несколько лет назад. В 2020 году западная пресса писала, что Риз с Тотом живут раздельно и почти не встречаются. А когда бывают вместе, то постоянно ссорятся. В чем действительно кроется причина распада семьи — пока остается только догадываться.

Если здесь расставание некогда влюбленных прошло тихо, по крайней мере на публике, то в паре звезд «Дома-2» Романа Капаклы и Марины Африкантовой все было иначе. Они разошлись с громким скандалом. Девушка застукала своего бывшего возлюбленного с другой — Татьяной Мусульбес. После этого она и посвятила общественность во все детали, осыпав предателя оскорблениями и выдав все тайны.

Как писал ранее 5-tv.ru, сам Капаклы уже не скрывает свои новые отношения. Вместе с Мусульбес он отдыхает за границей и выкладывает в соцсети общие фотографии.