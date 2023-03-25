Зеленский признался в неготовности ВСУ перейти в контрнаступление

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Украинский лидер заявил, что из-за серьезной проблемы не может отправить своих боевиков на передовую.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут перейти в контрнаступление на восточном фронте, поскольку не обладают достаточным количеством боеприпасов и техники. Об этом в интервью японскому изданию Yomiuri рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как известно, политик все еще продолжает требовать у Запада танки, ракеты и самолеты, но с ответом партнеры, по его мнению, медлят. Киев ожидает обещанные поставки, но пока ничего не происходит. Даже когда Зеленский публично заявляет — при дальнейшем затягивании помощи в вооружениях уже не будет необходимости. Просто потому что его некому будет поставлять.

«Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших солдат на передовую», — сказал он.

Зеленский также прокомментировал вероятность возвращения к мирным переговорам с Россией. Он отметил, что на данный момент для этого «не сформировано никаких условий». К плану дипломатического урегулирования украинского конфликта, составленному Китаем, политический лидер относится скептически.

На днях Зеленский выступал по видеосвязи на саммите Евросоюза. На мероприятии присутствовала журналистка Анна ван Денски, которая рассказала, что у него во время речи случилась истерика. Президент Украины резко высказался в адрес партнеров и требовал немедленно поставить стране оружие. Эту речь, как отметила ван Денски, не опубликуют в связи с его чрезмерной эмоциональностью.

Как писал 5-tv.ru, позже Зеленский записал видеообращение, в котором уже в более мягкой форме, но все же упрекнул Запад в затягивании решений о вооружениях. И привел пять подтверждений своему недовольству.