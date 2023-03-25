Вучич обратился к НАТО с вопросом, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Тогда погибли свыше двух тысяч невинных человек, включая детей.

Президент Сербии Александр Вучич задал руководству НАТО откровенный вопрос в годовщину бомбардировок Югославии. Он спросил, кто дал альянсу право убивать мирное население.

«Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!» — сказал глава государства, выступая на траурном мероприятии, посвященном 24-й годовщине тех событий.

Он указал, что альянс тогда совершил нападение на суверенную страну и оправдывал свои действия якобы желанием избежать «гуманитарной катастрофы». Но на самом же деле НАТО преследовало иные цели, отметил Вучич.

Яркий пример преступлений НАТО: годовщина начала бомбардировок Югославии

В 1999 году НАТО, совершив несколько тысяч авиавылетов, сбросило на Белград бомбы и направило крылатые ракеты на жилые кварталы. Тогда погибли около 2,5 тысячи человек, в том числе дети. Бомбардировки продолжались 78 дней. Запад применял в том числе заряды с обедненным ураном, которые Великобритания планирует поставить Украине.

Как отмечал в беседе с 5-tv.ru военный эксперт Виктор Литовкин, использование украинскими боевиками боеприпасов с обедненным ураном приведет к радиоактивному заражению территории Украины и массовым онкологическим заболеваниям среди населения.