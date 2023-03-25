Военные базы США в Сирии подверглись ракетной атаке

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Над местностью уже барражируют военные самолеты.

Американские военные базы на месторождениях «Омар» и «Конико» на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу, передает телеканал Al-Mayadeen.

По предварительным данным, по второму пункту было выпущено не менее восьми ракет. Сведений о пострадавших среди американских солдат нет. Также сообщается, что в воздух были подняты самолеты ВВС США.

Прошлой ночью Вооруженные силы Штатов нанесли авиаудары по связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) формированиям. Как заявили в Пентагоне, это стало ответом на атаку иранского беспилотника на базу коалиции в Сирии, в результате которой погиб один американский контрактник, еще пять военнослужащих и один солдат на контрактной основе получили ранения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как США уничтожили суверенитет Ирака.