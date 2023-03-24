В США назвали самый опасный сценарий развития конфликта на Украине

Фото: REUTERS / Violeta Santos Moura

Одна из угроз, по мнению экспертов, все яснее прорисовывается в высказываниях представителей властей поддерживающей Киев Польши.

Вторжение Польши на Украину после ряда значительных поражений украинских войск на полях российской спецоперации повлечет за собой необратимые последствия. О вероятной катастрофе по вине Варшавы в личном блоге на YouTube заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Как напомнил офицер, на прошлой неделе польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Киев проиграет в противостоянии с Москвой, то у Варшавы не останется иного выхода, кроме как вступить в конфликт. Дипломат подчеркнул, что Украина якобы сражается за ценности и культуру Запада, поэтому ее победа — единственная цель. Сегодня поляки активно поддерживают Незалежную, по объемам помощи уступая только США, но желают ли они мира?

«Прозвучало заявление, что в случае, если украинцы не смогут воевать и их оборона развалится, тогда поляки должны будут вмешаться и начать наступление. Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий», — прокомментировал идею Макгрегор.

Стоит отметить, далеко не все властвующие персоны в Польше разделяют позицию Росцишевского по украинскому кризису. Более того, вскоре после его заявления посольству пришлось выступать с опровержением. Одна из политических партий страны потребовала отставки дипломата. Также в этом году глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил о существовавшем в начале спецоперации плане раздела Украины. Но позднее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал его «отказаться от этих позорных утверждений».

Ранее, писал 5-tv.ru, американский разведчик рассказал, как действия Польши способствуют уничтожению ВСУ.