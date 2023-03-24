В ДНР оценили сроки взятия под контроль Марьинки

Пушилин: в Марьинке до полного освобождения города остался один участок в западной части

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До освобождения города осталось совсем немного.

Российские бойцы продолжают успешно продвигаться на авдеевском направлении. Как рассказал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, для полного освобождения Марьинки осталось взять под контроль один участок на западе города.

«Здесь есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки», — заявил он.

Пушилин также указал, что украинские боевики продолжают «упираться» и перебрасывать резервы. По его словам, авдеевское направление сейчас самое «горячее».

Российские солдаты продолжают идти в наступление почти по всей линии соприкосновения — от Артемовска до Угледара.

РФ продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Бойцы защищают мирных жителей Донбасса от украинских националистов, которые обстреливают города республик последние восемь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как действуют артиллеристы РФ против ВСУ под Авдеевкой.