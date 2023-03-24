«Научу, как остаться свободными»: Рудковская высказалась о блогерах Лерчек и Митрошину

Фото: Instagram* / alexandramitroshina

Знаменитость дала всем блогерам несколько важных советов по тому, как правильно платить налоги в России.

Продюсер Яна Рудковская высказала свое мнение о российских блогерах Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек) и их проблем с налогами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Возможно, это показательная порка и для других блогеров с большими доходами, но суть даже не в этом! Хотя я думаю, что сигнал услышали все вокруг», — написала артистка.

По ее словам, она с глубоким уважением относится ко всем «селфмейд-вумен» и понимает, с каким трудом им достаются деньги.

Однако Рудковская отметила, что молодым блогерам просто не объяснили, что в первую очередь при себе нужно иметь грамотных финансистов.

«Мне очень жаль, что никто не подсказал им простую вещь — вот вам всем бесплатная мудрость от меня, которая не облагается налогами и за которую не придется платить мне как за курсы от Саши и Лерчек. Они учат, как стать богатыми, а я научу вас, как остаться свободными. Нельзя экономить на финансистах», — пишет продюсер.

Также она добавила, что в России достаточно невысокие налоги, но даже с этим всегда можно оступиться, особенно тем знаменитостям, которые любят показывать, сколько они зарабатывают денег.

Напомним, Валерию и Артема Чекалиных подозревают в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Сейчас блогер Лерчик и ее муж находятся под домашним арестом. Свою вину они не признают и уверены, что не нарушали закон.

Затем взялись и за Александру Митрошину. Пока она отсиживается за границей, в ее московскую квартиру пришли с обысками по уголовному делу о неуплате налогов на 120 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Митрошина обманула государство на 120 млн рублей.

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