В Москве прошла необычная операция: кота спасли из-под припаркованной машины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; 5-tv.ru

Сотрудникам МЧС пришлось потрудиться, чтобы извлечь пленника обстоятельств.

Любопытный кот бросил вызов столичным спасателям, когда застрял внутри ходовой части припаркованного автомобиля. Пушистого пленника под днищем машины обнаружил ее владелец, он же и вызвал экстренные службы.

Прибывшему пожарно-спасательному отряду пришлось даже приподнять авто на нескольких домкратах и снять защиту, чтобы вызволить питомца. Кот, кстати, жив-здоров и, кажется, нашел нового хозяина.