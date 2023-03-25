Ничего святого: киевский режим усиливает давление на церковь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev; 5-tv.ru

Священнослужители уже пытались достучаться до Зеленского, но слушать их никто не стал.

Гонения на церковь на Украине приобретают все более массовый и жестокий характер. Кадры из Черновицкой области сегодня облетели мир. Там дедушку-священника прямо во время службы начали выталкивать из храма. Он перепуган до смерти, прихожане пытаются его защитить. А объясняется все просто: крошечный приход, где-то на границе с Румынией, потребовалось срочно передать Украинской православной церкви (УПЦ). Продолжается противостояние и в Киево-Печерской Лавре.

Силой отстаивать батюшку прихожанам этой церкви пришлось впервые. Правоохранители нагрянули прямо во время службы. 65-летнему настоятелю не позволили ее завершить или даже снять с себя облачение. Никаких объяснений, лишь требование немедленно прекратить службу и покинуть помещение.

За этим, по сути, рейдерским захватом храма стоят представители украинской церкви. Местные власти приняли решение отобрать здание у прихода, относящегося к Московскому патриархату. Гонения с подачи официального Киева уже носят массовый характер. Отстоять свой монастырь пытаются и служители Киево-Печерской лавры. Их выселяет лично Зеленский, аннулировав договор об аренде. В местном минкульте указали и срок — до конца этого месяца. И даже выдумали причину — монахи якобы не соблюдали условия соглашения.

«На мой взгляд, это безумное решение. Потому что когда беда, обычно люди должны сплотиться и мы продолжаем молиться на каждом богослужении», — рассказал священнослужитель отец Иоанн.

Монахи пытались достучаться до президента. Но слушать их никто не стал. Власти пытаются выжить прихожан, но те упорно отказываются уходить. Покидать святые земли не планируют и монахи.

«Вообще этот процесс начался еще в 90-е годы, при президентстве Леонида Кравчука. При Зеленском уровень гонений вырос в разы», — сказал политолог Иван Мезюхо.

До разрешения вопроса с ворот церкви даже пришлось снять крест. Но захват не помешал прихожанам завершить службу, хоть и проводить ее пришлось уже в приходском доме.