ВС РФ уничтожили три дрона-камикадзе под Херсоном

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Ежедневно в южном секторе спецоперации бойцы отражают до десятка воздушных атак со стороны украинских боевиков.

Российские военные предотвратили новую атаку украинских беспилотников в Херсонской области. Расчеты «Панцирь-С1» сбили три дрона-камикадзе в районе Голой Пристани. Жертв и разрушений на земле не было.

Помимо беспилотников, комплекс видит и другие воздушные цели. В том числе авиацию противника. Прикрывают наши системы ПВО и пехоту, сбивают ракеты. БУК-М3 представляют большую ценность для противника, поэтому машины всегда замаскированы и недоступны для вражеских беспилотников.

Ежедневно в южном секторе СВО комплексам приходится отражать до десятка воздушных атак. Работа подразделений идет круглосуточно.