Рэпера 10AGE проверяет полиция из-за образа Иисуса Христа

Фото: Telegram / teleAGE

Одному из жителей столицы не пришелся по вкусу образ музыканта.

Питерского рэпера 10AGE проверяет полиция из-за жалобы москвича, недовольного образом артиста. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам 28-летнего жителя столицы, музыкант копирует образ Иисуса Христа и эксплуатирует его.

Поводом стали два граффити в Москве у метро Кутузовская и на улице Коштоянца. Полицейские обошли территорию, где были граффити, а также установили адрес проживания рэпера в Петербурге. На данный момент проводится проверка.

Карьеру хип-хоп-музыканта 10AGE начал в 2018 году, с тех пор выпустив множество синглов и один мини-альбом

Известность пришла к артисту только спустя несколько лет после начала карьеры — в 2021 году, отметившимся для 10AGE удачным релизом трех синглов: «Нету интереса», «Пушка» и «Зоопарк».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как рэпера 6ix9ine жестоко избили в спортзале во Флориде.