«Эликсира нет»: продюсер разнес Капаклы и Африкантову за пиар на расставании

Фото, видео: Instagram* / marina_afrika; dim_asher; 5-tv.ru

Пара недавно объявила о разрыве — но в искренность пока еще супружеской четы многие не верят.

Предполагаемый пиар на расставании двух звезд «Дома-2» — Романа Капаклы и Марины Африкантовой — обречен на провал — паре не удастся водить за нос общественность, да и это никому не интересно, считает музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По мнению шоумена, молодые люди по-настоящему ничего не достигли. Славы, завоеванной на телестройке, недостаточно, чтобы удивлять общественность. В ход в результате идут дешевые методы, но они не работают.

«Многие участники „Дома-2“ в какой-то момент ощутили себя звездами, не являясь фундаментальными, медийными личностями в том восприятии, как человек это получает заслуженно. А они вроде бы были в кадре, а дальше эликсира уже нет», — говорит собеседник.

Он уверен, что истории об отношениях — пустая трата времени и сил. Молодым людям не помешало бы сосредоточиться на чем-то более серьезном.

«Вот если бы они спасали семейные жизни, показывали что-то содержательное, тогда бы был отголосок. <…> Им нужно стать кем-то — делать какой-то продукт, о чем-то вещать и реально в это верить. Тогда инфоповоды об их личной жизни будут играть какую-то роль», — уверен Ашуров.

Также, по его словам, историй, что транслируют выпускники телестройки, сейчас в избытке. У некоторых они действительно выстрелили, но это люди с незавидными судьбами, как правило, поломанными.

«Вот когда делаешь духи, за тобой остается самое важное — шлейф. То же самое и здесь: должен остаться шлейф. А какой здесь шлейф? Что они придурковатые? Какие нормальные востребованные люди будут показывать свою личную жизнь? Наоборот, стараются скрыть. А кому интересно, с кем они спали? Таких людей от 20% населения. Что мы будем тыкать пальцем и говорить, что они молодцы?» — недоумевает продюсер.

Он так же вспомнил времена желтой прессы в 90-е годы. Тогда даже самые пикантные истории рассказывались о знаменитых людях, у которых жизнь — не мыльный пузырь, а проделанный путь — через тернии к звездам.

Африкантова и Капаклы женаты без малого четыре года. Отношения, по мнению супруга, распались из-за разницы в возрасте в 11 лет и взглядов на жизнь. Марина же считает всему виной измену возлюбленного — она лично застала его с другой. И пока Роман на седьмом небе от счастья с новой подругой Татьяной Мусульбес, жена, пока еще не бывшая, не может смириться с происходящим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Кожевникова опровергла слухи о расставании с мужем.

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