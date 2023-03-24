От пум до розовых фламинго: как работает бизнес по продаже диких животных в РФ

В России будут штрафовать за бизнес по продаже диких и редких животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Диких животных возможно приобрести через соцсети и сайты. Однако зачастую люди покупают их, чтобы наиграться и потом выбросить. Как в России планируют наказывать за такое?

Пума по кличке Амадеус из Ленобласти получила новую прописку. Владелец решил передать ее в «Дом тигра», где у нее будет все необходимое, и главное — забота. За судьбой этой дикой кошки следила вся страна. Знаменитой она стала, когда сбежала от хозяина и отправилась гулять по поселку, напугав жителей. Новый дом приходится искать и сотням других хищников, с которыми поиграли, а потом выбросили. Как собираются наказывать недобросовестных владельцев, узнала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Он еще немного нервничает на новом месте. Но людей не боится, легко идет на контакт. Даже слишком плотный. Спустя несколько минут совсем успокаивается.

«Этому львенку четыре месяца. Он идет к человеку на руки, ласковый. Видно, что домашний. Но, как рассказывают специалисты, его рано забрали от матери. Он не развит, не выглядит на свой возраст и привезли его сюда с сильным рахитом», — рассказала корреспондент.

Видно, как во время прогулки лапы немного подкашиваются. Но ему уже начали давать витамины и лекарства. Обещают скоро привести в форму, которую тот потерял с прежним владельцем. Он держал львенка в московской квартире. Животное спасла обычная проверка документов сотрудников ГАИ на дороге.

«В салоне автомобиля, которым управлял 35-летний мужчина, был обнаружен самец азиатского льва, подпадающий под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Со слов мужчины, животное он приобрел безвозмездно в другом субъекте РФ», — прокомментировала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По закону в России держать диких животных у себя запрещено. Есть утвержденный правительством перечень тех, кого можно растить только в специализированных для этого местах: рептилии, пауки, рыбы, много диких кошек. Те же львы, тигры, леопарды. Почему держать таких дома нельзя, понимаешь как раз в таких центрах, куда попал львенок.

Большинство подопечных прошли одинаковый путь: люди купили их поиграть, не справились, выбросили. Как эту львицу Алису. По словам владельца этого приюта в Челябинске, остановить нелегальные продажи практически невозможно.

«Это все организованная, можно сказать, преступная группа. Животное может рождаться где-то на Кавказе, продаваться в Москве. Кто-то их размножает, кто-то занимается рекламой, кто-то продает, а кто-то доставляет. Это не один человек. Очень сложно потом найти концы», — рассказал руководитель приюта для диких животных Карен Даллакян.

Диких животных продают в группах в соцсетях, на сайтах объявлений. Сервала или пантеру можно купить в среднем за 300 тысяч. Дешевле — леопарды. По легенде покупаем мужу в подарок в свою однушку. Продавец проблемы не видит. Находим сайт, где Олег продает едва ли не всех: от пум до розовых фламинго. Узнаем про яванскую макаку за 350 тысяч — она тоже в списке запрещенных для содержания дома.

Договариваемся о покупке. Условия: платить наличкой, привезут только ночью к дому покупателя. К нам приезжает курьер. Животное в заклеенной скотчем коробке без отверстий для вентиляции. Говорит, недавно привозил такую же макаку женщине здесь, по соседству.

Когда признаемся, что мы журналисты, курьер начинает нервничать, кому-то звонить. И быстро уезжает.

«Вообще этот бизнес — он третий по своей криминальности после наркотиков и оружия, так считается в мире. Из десяти обезьянок, которых недавно пытался провезти из Вьетнама контрабандист, живыми доехали только две. Восемь по дороге умерли», — заявил руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

Но те, кто доезжает до новых владельцев живыми, часто становится угрозой для окружающих. Покупатели не понимают, что дикие животные — это не домашние кошки, они непредсказуемые и агрессивные. Вот так недавно под Петербургом пума, которую держали у себя дома и выгуливали на поводке, напала на чужую собаку. И долго держала в страхе соседей.

«Хозяин просто не в состоянии контролировать животное, потому что она постоянно тащит хозяина из стороны в сторону. Она гуляет и днем и утром, гуляют дети», — прокомментировала местная жительница Мария Плотникова.

Специалисты отслеживают соцсети и сайты объявлений. Проводят контрольные закупки. Контрабанду вычисляет таможня вместе с МВД и ФСБ. При этом наказание, например, для тех, кто незаконно держит у себя диких животных, — штраф всего в пять тысяч рублей для физлиц. В Госдуме сейчас в первом чтении одобрили поправку к закону.

«Будет штраф 150 тысяч рублей за содержание запрещенных животных в ненадлежащих местах. И дополнительно мы сейчас еще прорабатываем конфискацию», — рассказал депутат ГД Владимир Бурматов.

Что будет со львенком из Москвы, пока неизвестно. Скорее всего, в центре передержки его подлечат и отправят в один из российских зоопарков.