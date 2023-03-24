Четырехлетняя дочь Дмитрия Тарасова делает отцу массаж за деньги

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram* / tarasov23; 5-tv.ru

Юная предпринимательница уже придумала, как заработать свою первую зарплату.

Футболист Дмитрий Тарасов уже приучает своих детей зарабатывать. Так, его четырехлетняя дочь Милана делает массаж исключительно за вознаграждение. Сейчас спортсмен вместе с женой Анастасией Костенко и детьми отдыхает на Мальдивах. Периодически мужчина выходит на связь с поклонниками и показывает кадры с отпуска. На этот раз счастливый папа опубликовал диалог с маленькой наследницей.

Девочка старательно массировала ноги отца. Родитель спросил у будущей предпринимательницы: «Сколько стоит сеанс массажа?» Девочка с улыбкой познакомила отца с прайсом — 12 и 14 рублей.

«Я также папе делал за 100 рублей массаж», — подписал футболист публикацию.

К слову, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко узаконили свои отношения в 2017 году. Почти за шесть лет брака у них родились трое наследников: четырехлетняя Милана, трехлетняя Ева и годовалый Алексей. При этом у спортсмена есть еще одна дочь от первого брака с Оксаной Тарасовой — 13-летняя Ангелина. Несмотря на это, поклонники все равно спрашивают знаменитость, готов ли он на пятого ребенка. Однако такие вопросы только веселят жену футболиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костенко высмеяла слухи о четвертой беременности.

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