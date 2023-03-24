Суд Москвы избрал меру пресечения по делу о взятках в таможне

Высокопоставленные таможенники Беглов и Алеев арестованы на два месяца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

В целом по России за последнее время задержано огромное количество сотрудников ФТС.

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая 2023 года начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева и начальника Центрального таможенного управления Александра Беглова по делу о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Суд провел заседание в закрытом режиме, удовлетворив ходатайство следователя. Журналистов пустили только на оглашение.

«Беглов и Алеев встретились с двумя бизнесменами, которые принесли с собой 50 тысяч долларов. Всех четырех человек задержали во время заключения сделки», — сообщил источник из зала суда.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Правоохранители провели обыски, в том числе на рабочих местах подозреваемых, и изъяли около 40 миллионов рублей.

Суд отправил под домашний арест на 1 месяц 29 суток бизнесмена Дмитрия Красногорского, а для таможенников избрал более суровую меру пресечения.

Проходящего по делу заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева отправили под стражу до 22 мая.

Известно, что Александр Беглов работал в структуре таможенных органов с июля 2001 года. Он занимал должности инспектора, замначальника и начальника таможенного поста, замглавы отдела организационно-инспекторской службы и замначальника службы федеральных таможенных доходов ЦТУ. Заместителем главы Центрального таможенного управления Беглов стал в октябре 2015 года.

Примечательно, что в этот же день были задержаны еще несколько таможенников, но только в Санкт-Петербурге. Одним из них оказался начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля центра электронного декларирования, который попался на взятке в 300 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело. В Приволжье также была задержана таможенница спустя всего три дня после начала работы.

Коррупционные скандалы в системе ФТС России

В январе текущего года был задержан главный IT-специалист ФТС Дмитрий Васильев. Правоохранителям удалось раскрыть мошенническую схему, которая позволяла таможенникам наживаться на откатах.

В декабре 2022 года был задержан главный борец с коррупцией в ФТС — генерал Дмитрий Мурышов. Кстати, его задержание оказалось связано с делом его коллеги Максима Розсыпало, который был задержан в 2021 году.

Наконец, в мае 2022 года был задержан глава антикоррупционного отдела Челябинской таможни Владимир Гефель, которого подозревали в вымогательстве средств у бизнесменов, пытавшихся организовать беспрепятственную перевозку товаров из Казахстана в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что высокопоставленных сотрудников таможни из Москвы подозревают в получении взяток.