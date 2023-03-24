После скандала с женой Гуф спешно переносит концерты

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Отмена мероприятий связана с жалобами на здоровье знаменитости, но так ли это на самом деле?

Отменены все выступления рэпера Гуфа, запланированные на предстоящий месяц. Как сообщили его представители в социальных сетях, это случилось из-за состояния здоровья музыканта.

«К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий ввиду состояния здоровья Алексея», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что недавно между артистом и его супругой Юлией Королевой произошел грандиозный скандал. Сначала он назвал бывшую жену Айзу «своей женщиной», а после в профиле музыканта стали появляться видео, где мужчина ссорится с нынешней избранницей.

В одном из роликов было видно, как брюнетка плачет и просит супруга вернуть паспорт, чтобы она с их общей дочерью Тиной смогла вернуться в Москву. Однако на мольбы женщины рэпер не реагировал, только задавал странные вопросы про маму жены и почему та не позвала его родителей на свадьбу.

Как отмечала российская журналистка Екатерина Гордон, которая решила прокомментировать случившееся, Гуф явно пристрастился к наркотикам. Скорее всего, на кадрах с ссорой он пребывал в неадекватном состоянии. Больше всего Гордон возмутило то, что маленькая дочка наблюдает такого отца. Она посоветовала органам опеки обратить внимание на семью Гуфа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жена Гуфа «набросилась» на маму рэпера.