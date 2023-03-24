Журналист Херш: Байден мог подорвать «Северный поток» в наказание Шольцу

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Накануне, 23 марта, Китай стал соавтором российской резолюции о расследовании теракта на нитках газопровода.

Президент США Джо Байден приказал подорвать нити газопровода «Северный поток» в качестве наказания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Такое мнение в беседе с изданием China Daily выразил американский журналист Сеймур Херш.

С его слов, глава Белого дома сделал это в конце сентября прошлого года, когда Шольц отказался поставлять оружие киевскому режиму. При этом тогда украинский конфликт, активно поддерживаемый Байденом, шел «не очень хорошо» для американской стороны.

«Не знаю, было ли это гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан», — заявил Херш.

В ходе беседы журналист также подчеркнул, что США изучали возможность подрыва ниток «Северного потока» еще в позапрошлом году. Накануне, 23 марта, Китай стал соавтором российской резолюции о расследовании теракта на газопроводе. По ней проголосуют в Совете безопасности ООН.

Теракт на «Северном потоке» произошел осенью прошлого года. Российские специалисты не допускаются до расследования. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто покрывает исполнителей теракта на «Северном потоке».