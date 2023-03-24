«Особая циничность»: в МО напомнили о бомбардировке Югославии британскими снарядами

Фото, видео: www.globallookpress.com; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российское оборонное ведомство обратилось к историческим фактам о применении таких боеприпасов.

Заявления Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном выглядят особенно цинично перед годовщиной бомбардировок Югославии, где их применяли. Об этом в рамках брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Особую циничность заявлению придает тот факт, что оно сделано практически накануне очередной годовщины бомбардировок НАТО в Югославии — 24 марта 1999 года, когда началась операция Альянса под названием «Ангел милосердия», — сказал Кириллов.

Речь идет о заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.

«Наряду с предоставлением Украине танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — привел ее слова военный.

По мнению экспертов, снаряды с обедненным ураном только нанесут вред украинским гражданам, а также военным. Более того, подобные боеприпасы бесполезны в эпоху применения беспилотников и управляемых бомб.

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине по защите мирного населения от неонацистов. На фоне СВО недружественные к РФ государства начали оказывать всяческую поддержку украинским боевикам.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой артиллеристов по позициям украинских военных.