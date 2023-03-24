«Особая циничность»: в МО напомнили о бомбардировке Югославии британскими снарядами
МО РФ: применение снарядов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российское оборонное ведомство обратилось к историческим фактам о применении таких боеприпасов.
Заявления Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном выглядят особенно цинично перед годовщиной бомбардировок Югославии, где их применяли. Об этом в рамках брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Особую циничность заявлению придает тот факт, что оно сделано практически накануне очередной годовщины бомбардировок НАТО в Югославии — 24 марта 1999 года, когда началась операция Альянса под названием «Ангел милосердия», — сказал Кириллов.
Речь идет о заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
«Наряду с предоставлением Украине танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — привел ее слова военный.
По мнению экспертов, снаряды с обедненным ураном только нанесут вред украинским гражданам, а также военным. Более того, подобные боеприпасы бесполезны в эпоху применения беспилотников и управляемых бомб.
Россия продолжает специальную военную операцию на Украине по защите мирного населения от неонацистов. На фоне СВО недружественные к РФ государства начали оказывать всяческую поддержку украинским боевикам.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой артиллеристов по позициям украинских военных.