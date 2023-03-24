«Теряет свой нейтральный статус»: политолог прокомментировал действия Финляндии

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Политолог Владимир Шаповалов считает, что нынешняя политическая элита Финляндии привела страну к такой ситуации.

Силы обороны Финляндии начинают наблюдательные полеты в воздушном пространстве страны с ключевыми международными партнерами. Детали не будут разглашаться по соображениям оперативной безопасности. Полеты будут осуществляться как с пилотируемыми, так и с беспилотными летательными аппаратами.

Эксклюзивно для 5-tv.ru политолог Владимир Шаповалов прокомментировал действия финских властей и ответил на вопрос, к чему это может привести. Эксперт считает, что, прежде всего, нужно напрямую связать данное решение с процедурой вступления Финляндии в НАТО, так как этот процесс выходит на финишную прямую.

«По сути, уже нет даже формальных на то, чтобы Финляндия стала страной НАТО и, таким образом, присоединилась уже формально к антироссийскому блоку», — говорит политолог.

Шапалов отмечает, что Финляндия теряет свой нейтральный статус и вместе с ним упускает значительную часть своего суверенитета. Он считает, что в этом виновата нынешняя политическая элита страны, которая привела ее к такой ситуации. В регионе резко усиливается напряженность, умножаются угрозы для населения.

«И, естественно, на этом процессе не останавливается, так как мы видим, что он переходит в практическую плоскость: активизации, интенсификации военных контактов со странами НАТО», — отмечает эксперт.

Естественно, это приведет к эскалации напряженности, уровень которой, соответственно, по периметру границ будет возрастать.

«Поэтому Москва может разместить по периметру с границей Финляндии дополнительные стратегические силы для обороны России», — говорит политолог.

Финляндия имела активные контакты с Россией: экономические, культурные и гуманитарные. Однако финская политическая элита ставит на всех контактах с российской стороной крест.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.