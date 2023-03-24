Кремль в 2023 году принял решение отказаться от участия в «Часе Земли»

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Данное решение уже утверждено.

Кремль в 2023 году не будет принимать участие в акции «Час Земли», которую инициирует по всему миру WWF*. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции. <…>Это связано как раз с тем, что они стали иноагентом», — ответил представитель Кремля.

Обычно Кремль принимает участие в этой экологической акции, подсветка государственных зданий в последнюю субботу марта отключается на час. Свет отключают на час в учреждениях и квартирах по всему миру, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата

* — признан иноагеном в России.