Шапка горит: Макрон спрятал дорогие часы на интервью о пенсионной реформе

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Некоторые пользователи считают, что ценник может составить примерно 80 тысяч евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался незаметно снять дорогостоящие часы прямо во время интервью о пенсионной реформе. Видео со скандальным моментом опубликовано в Twitter. Как сообщило издание L'Independant, когда Макрона спросили о легитимности профсоюзов, он сначала просунул руки под стол, и на них были часы, а потом дорогой аксессуар куда-то исчез с левого запястья. Дальнейшая беседа продолжалась уже без них.

🔴 Raté | Ce moment où Emmanuel Macron, le Président des riches, se rend compte qu'il porte une montre de 80000 € pendant qu'il tape sur les gens au RSA et l'enlève discrètement.



Oui, rien ne m'échappe face à ce menteur! #Macron13h #Greve23Mars #manifestation #manif23mars pic.twitter.com/dXFN7qVtPC — JLMTV–INFOS (@JLMTV_INFOS) March 23, 2023

По предположениям журналистов, политик снял их, чтобы не портить звук во время интервью и не стучать по столу. В сети обсуждается стоимость часов. Некоторые юзеры считают, что ценник может составить примерно 80 тысяч евро, однако в статье говорится, что на сайте производителя цена таких часов оставляет от почти двух с половиной тысяч. Администрация французского лидера заявила, что Макрон мог снять их по технической причине.

«Президент снял часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что сильно ударил ими по столу», — прокомментировали в Елисейском дворце.

Впрочем, пользователи соцсетей уверены: французский лидер тайком убрал дорогое изделие, чтобы не злить аудиторию. Как говорится: хотел, как лучше, а получилось, как всегда.

В четверг, 16 марта, французский премьер Элизабет Борн объявила о принятии закона об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Его приняли, обойдя голосование в нижней палате парламента, что привело к протестам в стране.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы.