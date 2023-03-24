Адмирал Комоедов рассказал о специфике обнаружения подводных дронов ВСУ

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ВС РФ могут создать чувствительную радиолокационную станцию.

Когда украинская армия пытается атаковать крымский полуостров, то использует особенные подводные дроны. ВСУ надеются, что российские войска не смогут обнаружить их, потому что они отличаются от обычных и «идут притопленные».

Однако у бойцов России имеются все средства, чтобы найти вражеские дроны и уничтожить их. Об этом заявил российский военачальник, политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов.

«Пока единственное применение их было именно в Севастополе. Дроны идут притопленные. Локации их тяжело обнаружить. Глаза и уши — вот единственная система выявления, которая позволяет их уничтожить. Используются для обнаружения дронов тепловизоры, приборы ночного видения», — сообщил он в беседе с изданием URA.RU.

В том числе Комоедов отметил, что можно создать чувствительную радиолокационную станцию, так называемые «перископы» (оптический прибор, позволяющий наблюдать за горизонтом моря и воздухом с подводной лодки, идущей на некоторой глубине. — Прим. ред.). Такое оборудование может обнаружить неосязаемую цель.

«Задача — обнаружить, далее отследить и поразить. У нас есть чем поражать. У нас есть и специализированные гранатометы, и стрелковое оружие разного калибра, и пулеметы, и автоматы», — сообщил эксперт.

По словам Комоедова, специфика работы дронов контактная. Приборы, начиненные взрывчаткой, управляются кем-то извне. Когда они приближаются к цели, то должны взорваться при столкновении с ней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем может обернуться для ВСУ попытка напасть на Крым.