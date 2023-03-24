ВСУ выпустили шесть ракет по городу Олешки в Херсонской области

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Стоит отметить, что в данном районе нет военных объектов. Однако это не остановило националистов.

В Херсонской области киевские формирования обстреляли город Олешки. Причем ни в самом населенном пункте, ни рядом с ним не было никаких военных объектов, но это не помешало ВСУ выпустить по Олешкам шесть ракет.

Один из ударов пришелся по рынку, там есть разрушения. Еще один снаряд прилетел в магазин, теперь у здания нет крыши. Кроме того, населенный пункт обесточен. Последствия обстрела устраняют коммунальщики. По предварительной информации, погибших нет.