Нота протеста: как Россия может разгромить работающую на ВСУ разведку США

Фото: Минобороны РФ

Запад играет по-хитрому, но это не значит, что у РФ нет варианта ответить.

Россия располагает вооружениями, способными уничтожать американские спутники, предоставляющие информацию украинским боевикам. Об этом изданию URA.RU рассказал полковник запаса Сергей Хатылев.

По словам военного, речь идет о системе противоракетной обороны А-235 и зенитном ракетном комплексе С-500. Оба вида оружия работают по объектам в космосе.

«Система С-500 может работать по искусственным спутникам на высоте до 200 километров. Это ближняя зона», — пояснил Хатылев.

Эксперт добавил, что пока российская сторона не применяет данные системы против зарубежной техники. По мнению полковника запаса, нужно действовать в рамках международного законодательства.

«Направить ноту протеста, что они используют международное космическое пространство для этих целей (разведывательных. — Прим. ред.). Просим прекратить. В ином случае будем применять меры», — прокомментировал собеседник издания.

Хатылев напомнил, что Россия проводит на Украине спецоперацию, а не воюет с соседним государством. Так, войска РФ могут наблюдать за иностранными спутниками, но не сбивать их.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео работы российских артиллеристов по украинским позициям.