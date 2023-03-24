С меня хватит: пенсионерка из Санкт-Петербурга забила мужа сковородой

Пенсионерка из Санкт-Петербурга избила до смерти мужа сковородой в ответ на издевательства

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

Счастливым брак пожилой пары, видимо, не был. В итоге нашла коса на камень.

В Санкт-Петербурге счастье одной из пожилых пар разлетелось на осколки. Там 76-летняя женщина в порыве ярости до смерти избила мужа сковородой.

Как стало известно 5-tv.ru, все случилось в четверг вечером, 23 марта. Предположительно, отношения супругов были далеки от идеальных. И с годами недопонимание только набирало обороты, к преклонному возрасту терпение петербурженки лопнуло.

По ее словам, это произошло, когда муж начал издеваться над женщиной, не только словесно — на восьмом десятке у него хватило сил накинуться на жену. Та в ответ взяла, видимо, первый попавшийся предмет (а им оказалась сковорода), и перешла в нападение. Причем в самое настоящее, от которого пенсионеру было не отвертеться.

Била женщина по самому уязвимому месту — голове. Ярость так атаковала сердце и разум, что она потеряла счет ударам и в итоге шансов выжить обидчику не оставила. Полицейским потом она так и призналась, что не помнит, сколько раз огрела супруга.

Ситуация вместе с этим подорвала здоровье самой пенсионерки. После инцидента ее госпитализировали. Тем временем правоохранители выясняют точные обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на парковке в Москве нашли тело 100-летнего известного физика.