Какие привычки могут ускорить старение? Ответ диетолога

Диетолог Лиза Афинская: курение и сидячий образ жизни приводят к раннему старению

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Эксперт советует ходить хотя бы по полчаса пять дней в неделю.

Диетолог и член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Елизавета Афинская перечислила основные привычки россиян, которые приводят к раннему старению.

Эксперт добавила в список курение, которое ускоряет разрушение коллагена и эластина, эти белки влияют на свежесть кожи. Из-за их нехватки кожа становится дряблой и появляются морщины. Также она добавила в перечень отказ от использования солнцезащитного крема и прием пищи таких переработанных продуктов, как фастфуд, пицца, чипсы и сладкие газировки.

Также внешний вид ухудшают набранные с возрастом лишние килограммы и сидячий образ жизни, отметила Афинская.

«Начните ходить пешком 30 минут пять раз в неделю», — написала она в своем Telegram-канале.

Также специалист отметила, что желательно придерживаться здорового питания, включив в рацион орехи, цельные злаки, бобовые и большое количество клетчатки в виде фруктов и овощей.

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