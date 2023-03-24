Арзамасова неожиданно опубликовала страстное видео поцелуя с Авербухом

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / liza_arzamasova; 5-tv.ru

Знаменитость считает мужа самым важным, но строгим зрителем своих спектаклей.

Актриса Елизавета Арзамасова стала женой фигуриста Ильи Авербуха в 2020 году. Поклонники сначала не поддержали этот союз, ведь артистка младше спортсмена на 21 год. Долгое время на звезду «Папиных дочек» лилась критика, только в 2021 году все закончилось, когда знаменитость родила сына Льва. Теперь пара воспитывает мальчика и наслаждается друг другом. Для Елизаветы этот ребенок оказался первенцем, а вот у Ильи есть сын Мартин от прошлого брака.

В социальных сетях Арзамасова часто публикует события из повседневной жизни, но семейные снимки старается скрывать от общественности. Особенно редко актриса показывает фото с мужем, а тем более, проявление их любви на кадрах. Однако в этот раз звезда сделала исключение и не просто опубликовала совместное фото с возлюбленным, а показала целый ролик, на котором оба супруга страстно целуются.

«Мой самый важный и строгий зритель», — написала Арзамасова под видео в социальных сетях.

На кадрах видно, что любимый муж встретил артистку после ее спектакля. Елизавета запрыгнула на Авербуха, обхватила его таз ногами и крепко обняла шею 49-летнего партнера. Сам Илья пылко прижал жену к себе и заключил в горячие объятья. Губы знаменитостей сомкнулись в долгом поцелуе.

К слову, Елизавета боится делиться подобными кадрами из-за сокрушительной критики подписчиков. Также артистка долгое время не заводила свой блог, потому что не хотела привлекать внимание к своей персоне и личной жизни. Однако со временем звезде удалось побороть эти страхи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как старший сын Авербуха относится к Арзамасовой и их союзу.

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