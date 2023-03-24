«Живу в иллюзии»: Саша Черно пожаловалась на новые проблемы в браке

Фото: Telegram / Александра Черно

Девушка заявила, что хочет разорвать эти отношения, чтобы перестать быть жертвой плохого настроения супруга.

Звезда «Дома-2» Саша Черно вновь пожаловалась на поведение мужа Исоифа Оганесяна. По словам девушки, проблемы и недопонимания в браке до сих пор не закончились. Тему развода она подняла в своем Telegaram-канале.

Девушка призналась, что каждое утро в семье начинается со споров и скандалов. Она устала выслушивать упреки и нелепые высказывания в свой адрес. Бывшей участнице хочется, чтобы ей делали сюрпризы, слышали ее просьбы и понимали.

«Я не хочу озвучивать каждый день просьбы не материть меня. Не делаешь мне сюрпризов, если не знаешь за шесть лет, что мне понравится, а что нет… Я понимаю, хочется сделать приятно, но приятно кому? Себе? Не мне точно… Мне достаточно просто слышать мои просьбы, правда. Я искренне думала, что у нас все наладилось. Но нет, я живу в иллюзии», — написала Черно.

Она заявила, что уже хочет разорвать эти отношения, чтобы перестать быть жертвой плохого настроения супруга. Однако некоторые фанаты обвинили девушку в том, что она много времени уделяет своим друзьям, а не семье.

Прежде Черно не понравилось поведение мужа, который высказался о расставании другой пары скандального шоу. Тогда она назвала Оганесяна «бабкой-сплетницей».

«Я хочу гордиться своим мужем, а не стыдиться. И не переживать, где он и что ляпнет. Какие еще интриги будет плести», — призналась блогерша.

Черно также рассказала, что ее муж обижается на нее, когда она отчитывает его за такие поступки.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Капаклы перестал скрывать новую пассию после разрыва с Африкантовой.