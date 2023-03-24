США нанесли авиаудары по связанным с КСИР формированиям в Сирии

Пентагон: США в ответ на атаку иранского БПЛА в Сирии нанесли удары по формированиям КСИР

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Kumm

Американские военные нанесли удар по связанным с Ираном объектам.

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Это стало ответом на атаку иранского беспилотника на базу коалиции в Сирии, сообщает пресс-служба Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что следовал по указанию президента США Джо Байдена.

В военном ведомстве напомнили, что накануне был убит один контрактник, пять военнослужащих и еще один солдат на контрактной основе получили ранения из-за удара беспилотника по объекту технического обслуживания на базе Коалиции близ Хасеке на северо-востоке Сирии. Служба разведки США утверждает, что беспилотник был иранского происхождения.

В Пентагоне подчеркнули, что высокоточные удары американцев нанесены для защиты американских граждан. По данным источника, такие меры США направлены на ограничение риска эскалации и сведение к минимуму жертв подобных нападений.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл нахождение американских военных на территории страны оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

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