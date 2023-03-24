Стало известно об отказе израильских пилотов доставить Нетаньяху в Великобританию

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Премьер Израиля планировал обсудить с британским коллегой Риши Сунаком ситуацию по Ирану.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось отложить визит в Лондон. Пилоты отказались выполнить рейс и доставить главу правительства в Великобританию. Об отказе пилотов сообщила газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, связано это с планом премьера реорганизовать юридическую систему страны, провести судебную реформу. Кроме того, инициатива уже привела к массовым протестам.

«Как мы понимаем, израильские пилоты отказываются везти Нетаньяху в Великобританию», — цитирует издание своего информатора.

Премьер Израиля, согласно данным его офиса, намеревался вылететь в Лондон в четверг, 23 марта. Теперь, по данным местной прессы, его отправление запланировано на раннее утро 24 марта. Там у Нетаньяху назначены переговоры с коллегой Риши Сунаком. Одной из главных тем переговоров должна стать ядерная программа Ирана.

Массовые протесты, связанные с реформой юридической системы Израиля, продолжаются одиннадцатую неделю. Согласно новому своду законов, у правительства появится право контролировать работу судей и назначать их, полномочия Верховного суда претерпят ограничения. Митингующие переходят к прямым столкновениям с правоохранителями, те, в свою очередь, пускают в ход водометы, чтобы разогнать толпы с перерытых дорог.

Во Франции, писал ранее 5-tv.ru, также не утихают народные волнения, вызванные пенсионной реформой. Обстановка накаляется во всех крупных городах государства, полиция применяет слезоточивый газ.