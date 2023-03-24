Спустя 24 года: как живет Белград после бомбардировок НАТО снарядами с ураном

Фото, видео: Величкин Сергей,Данилюшин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

С момента трагедии прошло не мало лет, однако местные жители до сих пор ощущают на себе последствия применения снарядов с обедненным ураном.

Жители бывшей Югославии вспоминают жертв бомбардировок НАТО. В этот день 24 года назад Альянс во главе с США атаковал Белград.

Формальным поводом для агрессии стал провал переговоров по косовской проблеме и отказ Сербии разместить иностранные войска. В знак протеста российский премьер Евгений Примаков отменил свой визит в США. Правительственный борт он развернул прямо над Атлантикой. Впервые в постсоветской истории Россия приостановила отношения с НАТО.

Бомбардировки Югославии продолжались 78 дней. Несколькими тысячами авиавылетов Запад уничтожил югославскую военную инфраструктуру и большую часть промышленной. Бомбили в том числе зарядами с обедненным ураном. Последствия для здоровья жителей региона сказываются до сих пор. Земля и водоемы оказались заражены радиоактивными веществами.