Родителям тройняшек в Петербурге могут начать выплачивать по три миллиона рублей
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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Например, на эти деньги многодетные семьи смогут купить себе жилье.
В Санкт-Петербурге родителям тройняшек предложили выплачивать три миллиона рублей. Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий. Инициативу уже одобрили на заседании постоянной комиссии в законодательном собрании.
На единовременную помощь от государства могут рассчитывать семьи, где одновременно родились трое и более детей. На эти деньги они смогут купить собственное жилье.
По данным комитета по социальной политике, в 2021 году в городе проживало 11 таких многодетных семей, а в 2022 на свет появились еще десять тройняшек. В данный момент документ дорабатывается.