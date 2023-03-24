Российским семьям могут разрешить усыновлять еще не рожденных детей

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В Госдуме считают, что соответствующий законопроект поможет бороться с абортами. Но в данной инициативе есть и минусы. Какие?

В России готовят законопроект об усыновлении еще не рожденных детей. Документ может стать альтернативой абортам и помочь женщинам, которые понимают, что не готовы пока становиться мамами, но не против родить. Сейчас рабочая группа решает, как убрать риски закона, ведь если в схеме появятся деньги, еще не родившиеся дети могут стать настоящим товаром. Корреспондент «Известий» Анна Воропай — о пренатальном усыновлении.

Маленькая Лера угощает родителей у себя дома. Мама с папой захотели забрать ее, как только увидели фото в базе данных сирот. Но целый год жизни их будущая дочка все равно провела в системе. И это отразилось на развитии.

«Когда мы пришли в комнату знакомств, увидели ее, это первая мысль — какая она маленькая! Ну потому что в годик ты не ожидаешь увидеть ребенка вот такого — 4,5 килограмма, на месяца три она выглядела», — рассказала приемная мама из Перми Евгения Хафизова.

Желающих усыновить новорожденного в России тысячи. Чтобы познакомиться с ребенком, нужно собрать горы документов. А после ждать в очереди, которая может растянуться на месяцы. Именно поэтому многие готовы на все, чтобы сразу получить младенца. Эта женщина в переписке утверждает, что своих детей якобы иметь не может, но очень хочет. И вроде бы совершенно искренне дает советы, как лучше отказаться от младенца.

«Просто ты себе большие проблемы сделаешь, реально, я этого боюсь. Там, конечно, в группе будут тебе люди обещать, что так будет, что скрытно сделают, я таких там встречала. Но скажу тебе честно, это для них очень плохо закончилось», — рассказала она.

Возможно, эта женщина действительно мечтает о большой семье. Но сотрудница организации, которая занимается освобождением из рабства, утверждает, что думать так о всех, кто дает объявления в интернете, как минимум, наивно.

«Здесь почему-то очень легко всегда выложить любое объявление по типу хочу отдать ребенка или хочу взять, усыновить ребенка», — отметила сотрудница организации по освобождению из рабства.

Мы не можем показать лицо этой девушки, в соцсетях она ищет тех, кто хочет отдать ребенка в хорошие руки. А фактически — продать за вознаграждение. Беременным они представляются добрыми, обеспеченными, но бесплодными семьями, которые мечтают о младенце, вот только идут за ним почему-то не в органы опеки.

«Там уже разные люди. Любо это цыгане, которые берут детей для попрошайничества, либо педофилы. Чтобы дети сразу же попадали к приемным родителям, которые прошли обучение в специальной школе, в Госдуме предложили развивать перинатальное усыновление», — добавила сотрудница организации по освобождению из рабства.

«Родила, оставила в подъезде. Родила, выбросила в помойку. Является ли перинатальное установление выходом? Да, вот однозначно да, способно ли оно спасти жизни сотен, тысяч детей? Да», —высказалась депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Только сначала авторам идеи придется решить: как быть, если, например, биологический отец узнает о ребенке уже после усыновления. Или что делать, если биологическая мать передумает отдавать младенца.

«Норма, согласно которой до рождения младенца можно будет обязать его биологическую мать в любом случае от него отказаться без каких бы то ни было возможностей, мне представляется дикой и невозможной в действующем законодательстве, так как у матери биологической будет возможность в любой момент себе оставить. Защитить в такой ситуации интерес родителей, которые претендуют на его усыновление, будет невозможно», — пояснила юрист Алина Чимберева.

Прежде чем приступить к написанию закона, в Госдуме хотят посоветоваться с экспертами, приемными семьями, психологами, акушерами. Все они уже сейчас видят в проекте опасность выращивания детей на заказ.

«Не должно быть никаких договорных схем, никто не должен заставить женщину отдать ребенка, никто не должен заставить женщину забеременеть с целью потом передать этого ребенка в семью. Это должно быть все на безвозмездной основе», — отметила акушер-гинеколог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клиники Елена Мартышкина.

Если в этой схеме появятся деньги, не исключено, что небогатые женщины начнут рожать детей за вознаграждение. И тогда отличить перинатальное усыновление от торговли детьми будет очень трудно.