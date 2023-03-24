Российский боец вернулся из зоны СВО к новорожденному сыну — видео
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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Это была их первая встреча. Малыша назвали Марком.
В настоящий праздник превратилось увольнительное для военнослужащего Росгвардии. На передовой боец узнал, что стал отцом И приехал в родной Архангельск, чтобы встретить жену с сыном из роддома. Ребенка назвали Марком. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.
На спецоперацию мужчина отправился, когда жена была в положении. Домой бойца отпустил совсем не надолго — скоро он вернется в зону спецоперации.