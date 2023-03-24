В Воронежской области легковушка столкнулась с поездом

Фото, видео: ГУ МВД России по Воронежской области; 5-tv.ru

Водитель автомобиля выжил, его госпитализировали с серьезными травмами.

В Воронежской области водитель легковушки решил помериться силами с товарным составом. Результат — на видео с камер наблюдения.

В сторону переезда едет темный автомобиль, но заметив красный сигнал семафора, он начинает разворачиваться. А вот водитель следующей машины запрещающий сигнал проигнорировал и попытался проскочить перед многотонным тепловозом. Не вышло. Поезд продолжил свое движение, а вот водителя легковушки отвезли в больницу — девушка выжила, но получила серьезные травмы.