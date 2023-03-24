Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины: «В Кремле это видят»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; Telegram / Zelenskiy / Official; 5-tv.ru

Лидер киевского режима привел пять примеров затягивания решения принципиально важных для его страны со стороны Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на затягивание решений по поставкам военной помощи его стране и отсутствие успехов в этом направлении. Об этом политический лидер сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram после его участия в саммите Евросоюза в Брюсселе. Ролик был записан в вагоне движущегося поезда.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — сказал Зеленский.

Лидер киевского режима привел пять подтверждений своим словам и примеров «затягиваний». В первую очередь заявил о необходимости как можно скорее передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты. Следом отметил, что благодарен за решение о поставках истребителей МиГ для его армии, но считает это недостаточным — Киеву нужны более современные самолеты.

Третий пункт — антироссийские санкции. Как сказал Зеленский, «даже намека на затягивание санкционных решений быть не может». Ослабление ограничений, по его мнению, является «приглашением к новым кризисам». Четвертый пример, заявил президент, отсутствие возможности для его встреч с представителями других государств и проведения «саммита формулы мира».

«В имеющихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать на Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц — в одной из европейских столиц. Разве это не добавит глобальной силы Европе? Точно добавит», — сказал Зеленский.

Пятым примером «затягивания» украинский глава назвал вопрос евроинтеграции Украины. По его словам, Киев готов к переговорам о вступлении в Евросоюз уже в этом году. И ждет той же готовности от каждого европейского лидера.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Япони Фумио Кисида посетил Киев и пригласил Зеленского на саммит G7, который состоится в мае 2023 года в Хиросиме. И пообещал ему помощь объемом в 30 миллионов долларов.