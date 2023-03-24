Под прицелом артиллерии: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы работают слаженно и бьют точно в цель.

Минобороны РФ показало новые кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе поддержки наступления штурмовых подразделений ВДВ.

В ходе проведения воздушной разведки наши беспилотники вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. С получением координат целей расчеты нанесли удар по выявленным позициям противника.

На следующих кадрах запечатлена уже боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок «Акация». Бойцы ежедневно проводят огневые налеты для поражения опорных пунктов, живой силы и техники украинских боевиков.

Они используют тактику огневого налета: в назначенном районе совершают пять-шесть выстрелов по целям и покидают позиции. Работа артиллеристов препятствуют переброске резервов ВСУ и поддерживают наступательные действия российских войск.