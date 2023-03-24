«Мой гражданский долг»: певец ЮрКисс заявил о поддержке СВО

Певец ЮрКисс заявил, что поддерживает спецоперацию по защите Донбасса с самого ее начала

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Он признался, что глубоко уважает защитников родины, несущих свой пост на поле боя и в тылу.

Молодой певец Юрий Киселев, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, заявил о поддержке российской спецоперации по защите Донбасса с самого ее начала. По словам музыканта, сына знаменитых исполнителей Елены Север и Владимира Киселева, желание всеми силами поддерживать Россию и ее бойцов разделила вся его семья. Он также прокомментировал поведение коллег-артистов, принявших другую сторону.

«Решение было принято молниеносно, как только стали развиваться события. К сожалению, не все артисты проявили себя должным образом как граждане своей страны, многие начали высказываться странно, мягко говоря. Мы с семьей приняли решение, что нужно занять четкую позицию, поддержать свою страну, поддержать своих ребят. И были первыми, кто организовал концерт в поддержку наших бойцов, первыми, кто поехал на новые территории с концертами и гуманитарной помощью», — сказал он 5-tv.ru.

Семья исполнителя по сей день следует выбранному пути. ЮрКисс и его звездная мама стали ведущими концерта для военнослужащих, получивших травмы в ходе спецоперации, и медиков. Мероприятие прошло 23 марта в Санкт-Петербурге, в Клубе Военно-медицинской академии. На сцену также вышли группы «Земляне» и Burito, Виктория Дайнеко, брат Киселева ВладиМир и многие другие.

«В своем родном городе, в Военно-медицинской академии сделать какое-то мероприятие, принести посильную гуманитарную помощь — это самая очевидная вещь, которую мы не могли просто не сделать. И это, я думаю, будет первое мероприятие подобное, и дальше их будет очень много… Для меня это самое престижное и самое ответственное выступление — перед такой аудиторией… Мой гражданский долг!» — добавил певец.

Киселев заявил, что глубоко уважает защитников родины, несущих свой пост на поле боя и в тылу. Эти люди, считает молодой исполнитель, заняты «реальным делом», они — настоящие герои. И он гордится возможностью внести свой вклад в общее дело своей страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Дайнеко поделилась эмоциями от выступления перед российскими военнослужащими.