На парковке в Москве нашли тело 100-летнего известного физика

Тело известного физика Золотухина было найдено в машине на стоянке в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Все подробности произошедшего устанавливаются.

Тело 100-летнего известного физика Григория Золотухина было найдено в автомобиле на стоянке в Москве. По данным 5-tv.ru, в момент обнаружения рядом с ним была его супруга.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Золотухин — кандидат физико-математических наук, доцент, автор более 100 научных работ.

В годы Великой Отечественной войны он служил в инженерных частях, а после стал заведующим кафедрой физики в Красноярском государственном сельско-хозяйственном институте. С 1959 по 1981 год возглавлял лабораторию эмиссионной спектроскопии в Институте физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Академии наук СССР.

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