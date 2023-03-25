Фото: пресс-служба ГК «ММЦ»

Человеческий фактор грозит высокими рисками для пациентов больниц по всему миру. Эксперты считают, что если средний медицинский персонал хорошо обучен, то шанс выжить у пациента выше в четыре раза.

В России зафиксирована нехватка среднего медперсонала. В настоящий момент он достиг порядка 77 тысяч человек. Дефицит кадров и отсутствие системного, постоянного обучения и наставничества приводит к ошибкам в работе медицинских сестер, а значит, к снижению уровня безопасности пациентов. Эту тему подняли эксперты мастер-класса, который состоялся 25 марта на площадках ГК «ММЦ» в Санкт-Петербурге и Геленджике.

Стоит отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нежелательные явления, вызванные небезопасным оказанием медицинской помощи, входят в топ-10 основных причин смерти и инвалидности в мире. Очень важно отметить, что одной из самых больших угроз для безопасности пациентов являются инфекции, связанные с медицинской помощью. Эту проблему выявила пандемия COVID-19.

Кстати, по данным ВОЗ, в 70% случаев инфекционных осложнений можно избежать с помощью неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Они чрезвычайно просты: это гигиена рук, обработка инструментов и содержание помещений в чистоте. Однако недостаточное соблюдение подобного списка правил наблюдается во всех без исключения странах мира.

Главная причина этого — человеческий фактор. Высокий уровень стресса и колоссальные нагрузки приводят к тому, что медицинские сестры не могут досконально соблюдать все требования.

«Простерилизовать весь мир невозможно: микроорганизмы живут и внутри, и вокруг нас. Но если в обычной жизни люди могут сосуществовать с вирусами и бактериями, то в медицинских учреждениях с ними нужно бороться. Пациенты — это люди, чей организм ослаблен болезнью или травмой, поэтому риск заражения у них гораздо выше, а его последствия намного опаснее. <…> Важно, чтобы условия работы медицинских сестер были достойными: только так можно добиться соблюдения всех правил, а значит, обеспечить безопасность пациентов», — подчеркнул врач-дезинфектолог Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России Сергей Лукичев.

Осложняет проблему тот факт, что сестринское дело не входит в число самых престижных и популярных медицинских специальностей. А пандемия коронавируса, рост числа пациентов и низкая зарплата медсестер только осложняют ситуацию.

«Огромной проблемой сегодня является массив непрофильных задач, которые ложатся на плечи сестер. Например, медицинский клининг не требует специального образования. В большинстве зарубежных клиник он отдается на аутсорс профильным компаниям, или же в штат вводятся отдельные сотрудники. Такую практику начинают внедрять и ведущие медучреждения России, но нужно, чтобы она стала повсеместной. Освобождение медицинской сестры от непрофильных задач позволит ей сосредоточиться на непосредственной заботе о пациенте, снизив количество ошибок, связанных с дефицитом времени и стрессом», — убеждена эксперт Высшей медицинской школы Олеся Полковникова.

Очно и в режиме онлайн к мероприятиям на площадках Группы компаний «Мой медицинский центр» в Санкт-Петербурге и Геленджике присоединились более 170 медиков из разных регионов РФ. В ходе мастер-класса специалисты рассмотрели ключевые аспекты обеспечения безопасности пациента и медперсонала, в том числе в операционной и в стационаре. Своим опытом в этой области поделились и эксперты клиник ГК «ММЦ».

«Если медицинская сестра хорошо обучена, то шанс выжить у пациента выше в четыре раза. Об этом говорит зарубежная статистика, основанная на статистическом анализе количества ошибок, которые допускают высококвалифицированные и менее обученные медсестры», — отметила главная медицинская сестра ГК «ММЦ» Наталья Калитеевская.

Основной площадкой мероприятия, в котором в смешанном формате приняли участие более 170 человек из 38 регионов страны, стала клиника «ММЦ» в Геленджике, которая в этом году отмечает пятилетие. За годы работы медцентр, созданный ПАО «НК «Роснефть» совместно с ГК «ММЦ» в рамках программы развития инфраструктуры города-курорта, стал настоящим флагманом качественной медицины на всем Черноморском побережье России. Работа в системе ОМС, оказание высокотехнологичной помощи пациентам со всей страны и экстренной помощи местным жителям, которых доставляют бригады скорой, задает высокую планку качества, поддерживать которую коллективу клиники удается на протяжении всех этих лет.

Мастер-класс «Безопасность пациента. Роль медицинской сестры» состоялся в рамках собственного научно-образовательного проекта, реализуемого ГК «ММЦ» с конца 2018 года. Его целью является создание уникальной бесплатной образовательной площадки, где врачи и медсестры из Краснодарского края, Санкт-Петербурга и других регионов России могут знакомиться с последними достижениями медицины.