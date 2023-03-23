«Полное раскрытие»: порноактриса стала настоящей проблемой для Трампа

Политолог Бейкер: американцы больше не хотят краснеть за своего президента

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson

Политик не подумал заранее о своей репутации и доверился коварной женщине.

В самый разгар президентской гонки США на Дональда Трампа решили завести дело. Буквально на следующей неделе ожидается, что на него наденут наручники прямо в самом центре Нью-Йорка. О том, какие последствия ждут партию политика, KP.RU рассказал журналист Пит Бейкер.

По его словам, республиканцы уже очень давно понемногу дистанцируются от Трампа, выдвигая на передний край другие имена — Никки Хейли, Рона Десантиса.

«Кстати, все это куда более молодые, чем 76-летний Трамп, политики. Американцы больше не хотят краснеть, видя глубоко пожилого человека во главе государства. Да, сейчас Трамп бодр и активен, но в его возрасте ментальные, когнитивные изменения в худшую сторону могут произойти очень быстро», — говорит политолог.

Также он добавил, что Трамп вряд ли обретет статус мученика из-за уголовного дела. Кстати, удивительно, но американские законы никак не запрещают управлять государством президенту, который находится в тюрьме. Сейчас самый важный вопрос — оставят ли Трампа под стражей или выпустят под залог. Пока говорят о том, что максимум, что может грозить обвиняемому — четыре года в тюрьме.

Самое обидное, что все это произошло из-за порочной связи с порноактрисой по имени Сторми Дэниэлс.

У них с Трампом в 2006 году случился роман. Более того, она подробно описала его в своих мемуарах под названием «Полное раскрытие», несмотря на то, что сам Трамп все отрицал. На страницах книги, артистка призналась, что бывший президент США постоянно носил пижамные штаны, а когда она видела его по телевизору, всегда не могла поверить, что у нее был роман с этим человеком.

И вот именно Сторми Дэниэлс стала для политика настоящей проблемой. Уже установлено, что адвокат Трампа перевел актрисе 130 тысяч долларов, а бывший президент позже компенсировал юристу эту сумму, оформив перевод как плату за судебные издержки.

Собственно, именно за эти махинации его и собираются судить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Трамп организовал протесты в Нью-Йорке, чтобы его не арестовали за коррупцию.