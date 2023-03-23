Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы

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Власти тем временем продолжают подливать масла в огонь.

Черный четверг — иначе не назовешь этот день во Франции. Страна утопает в дыму и в забастовках. Выступление президента страны Эммануэля Макрона, где он пытался успокоить сограждан, дало обратный эффект. Тем более, когда выяснилось, что не просто заслуженный отдых для французов откладывается, но еще и льготы урежут. Подробнее рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Страна «горит», обстановка накаляется во всех крупных городах, в Лилле против разъяренной толпы уже пришлось применить слезоточивый газ. В дыму вокзалы, железнодорожники садятся на рельсы, поджигают пути. В портовых городах блокированы морские гавани, в Марселе на протесты вышло 280 тысяч человек.

В Париже перекрыты подъезды к аэропорту Шарль-де-Голль, пассажирам и экипажам приходится добираться до терминала пешком. Хотя спешить особо и некуда — рейсы или отменяются или вылетают с огромными задержками, бастуют авиадиспетчеры, а коллапс на нефтеперерабатывающих заводах приводит еще и к нехватке авиакеросина.

Забастовками охвачены все отрасли. Теперь во Франции на протест ходят как на работу. По всей стране профсоюзами заявлено три сотни демонстраций, это не считая стихийных вспышек гнева, которые заканчиваются погромами, поджогами и схватками с полицией до крови. Особенно радикально настроены студенты, впервые протестами охвачен французский госуниверситет в Париже.

Власти тем временем продолжают подливать масла в огонь. Мало того, что французский парламент, невзирая на манифестации, принял решение о повышении возраста выхода на пенсию с нынешних 62 до 64 лет, так теперь еще мужчины и женщины будут уравнены в правах на льготы. Некоторые и вовсе останутся без бонусов и не смогут претендовать на досрочный уход на заслуженный отдых. Оппозиция особенно слева тоже в ярости выходит на улицу вместе с революционно настроенной толпой.

Опрос, сделанный сразу после вчерашних объяснений Макрона о необходимости пенсионной реформы, показал, что страна расколота. Большинство французов считает, что слова президента вызовут еще больше гнева. Что и подтверждают непрекращающиеся манифестации, ежедневно перерастающие в уличные бои.

Франция ко всему прочему погрязла в тоннах мусора — уборщики тоже на баррикадах, перерабатывающие заводы стоят. Разве что не поленились сбросить целый грузовик отходов на администрацию города. В рабочем жилете возле помоек уже замечен и сам Эмануэль Макрон — он это заварил, ему и разгребать.