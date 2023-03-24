«Мама ее не верит в марафоны»: семья Блиновской рассказала об отношениях с блогером
Родственница блогера Блиновской заявила, что семья не верит в ее марафоны
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Сама блогер предпочитает не комментировать отношения с семьей.
Тетя блогера Елены Блиновской — Галина Алцыбеева — откровенно рассказала, что та не помогает родным. Более того, родственница и мать автора тренингов личностного роста скептически относятся к ее марафоном и не верят в чудо, за которое подписчики готовы отдать все деньги. Об этом сообщает издание StarHit.ru.
Высокие доходы Блиновской многим не дают покоя, звезда соцсети нажила большое состояние, позволяя себе люксовую одежду и дорогие курорты. При этом Галина Алцыбеева рассказала, что миллионерша не помогает и не поддерживает связь с родственниками.
«Она взлетела, а мы что? Мы — нет. Мой сын взял ипотеку и будет платить до 65 лет. Я никогда к ней не обращусь! Она мне не предлагала пройти марафон. Мы не верим в этот марафон, никто не верит. Она умеет хорошо говорить, может к любому подойти, с любым пообщаться. Даже мама ее не верит в эти марафоны», — пожаловалась она в интервью изданию.
Свои отношения с семьей Блиновская предпочитает не комментировать, но высказывается о преследовании со стороны правоохранительных органов. Так, недавно в сети стали распространяться сообщения, что на Блиновскую якобы пожаловалась толпа обманутых участниц ее многочисленных марафонов.
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В 2023 году жалоб на блогера Елену Блиновскую не было
В последней публикации блогерша заявила, что ей позвонило большое количество журналистов с вопросом насчет проверок и жалоб.
«Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — неправда. И прежде чем размещать такие громкие заявления, сделайте хотя бы элементарную проверку фактов. Я на отдыхе, скоро вернусь домой», — заявила она.
Блогер уверяет, что она послушная налогоплательщица.
Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции.