Поклонники Джигана разделились на два лагеря после избиения дочери: «Кто бы говорил»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В жизни артиста скандал за скандалом. Многие пользователи уже перестали понимать рэпера.

В жизни знаменитого рэпера Джигана в последнее время неприятность за неприятностью. После череды громких историй с уходом из дома, пропущенным днем рождения сына и избиением дочери знаменитость перестали понимать многие поклонники. В частности, они разделились на два лагеря, когда артист прокомментировал инцидент с 11-летней Ариэлой, рассказывает издание dni.ru.

«Мальчик ударил просто так. Не сильно. Но неприятно. Мало ли что там пишут. Разве мальчик вообще может бить девочку? Разве это норма? Я считаю, что нет», — написал ранее рэпер.

После этих слов одни фолловеры сочли артиста чуть ли не героем, истинным защитником и опорой своей семьи.

«Правильно! Нечего руки распускать!» — ответили пользователи.

Другие, напротив, считают, что защищать дочь в соцсетях — не самый лучший способ. Кроме того, пользователи припомнили музыканту его непримерное поведение по отношению к супруге. Оксана — тоже чья-то дочь, дали понять они.

«Главное, чтобы сам не обижал», — обратились к рэперу поклонники.

К слову, семейная идиллия в жизни Джигана и Оксаны Самойловой закончилась почти сразу после их повторной и громкой свадьбы. Вернувшись из совместного путешествия артиста будто подменили: он съехал из дома, а еще пропустил день рождения сына и признался, что ему надо лечить голову. Хранившая первое время молчание супруга заявила, что в отношениях с любимым действительно серьезные проблемы, и это не пиар.

Вместе с тем пара уже пережила кризис три года назад и чуть не развелась. Тогда рэпер начал появляться в сети в пьяном виде, а потом вовсе повел себя неадекватно — сбрил брови и стал оскорблять подписчиков. Также появлялись видео с пьяными развлечениями исполнителя в компании посторонних дам. Однако тогда звездной семье все же удалось сохранить брак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пережила школьные неприятности дочери Оксана Самойлова.